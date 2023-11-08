الاحتلال الإسرائيلي يحول غزة إلى مقبرة أطفال.. «طفل يستشهد كل 10 دقائق»

ذكر لجيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية، أن قطاع غزة تحوَّل إلى «مقبرة أطفال» بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث يشكِّل الأطفال 2 من كل 5 وفيات بين المدنيين في غزة، بحسبما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

استشهاد طفل كل 10 دقائق

وبحسب تقديرات المجموعة، يتم تحت الأنقاض احتجاز حوالي 1000 طفل، وهذا التقرير لا يشملهم، وأكد لي قائلاً: «نحن الآن في حالة تفاقم يتم فيها استشهاد طفل كل 10 دقائق»، كما تواجه العائلات في قطاع غزة خيارات صعبة أثناء سعيها للحصول على الأمان، ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فإن عدد الوفيات قد بلغ 10468 شخصًا من سكان غزة حتى الآن، نتيجة العدوان المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ضرورة وقف إطلاق النار

وفي بيان صادر عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه في حرب يتم فيها استشهاد الآلاف من الأطفال، لا يوجد فائز.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أنه لا يوجد فائز في حرب يتم فيها استشهاد آلاف الأطفال، وأشار التقرير إلى أن معظم أطفال غزة قد عاشوا بالفعل تجارب حروب متكررة، وأن الأطفال يشكلون 40% من الضحايا في هذا النزاع.