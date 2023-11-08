مع اقتراب فصل الشتاء.. كيف تشتري سخانا شمسيا مناسبا؟

نشر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي، والذي يحرص بعض الأشخاص على شرائه بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

عوامل يجب مراعتها عند شراء السخان الشمسي

وذكر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز النصائح والعوامل التي يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي للراغبين في ذلك، ونستعرضه خلال السطور التالية.

1- أنواع أنظمة التسخين، (التداول المباشر- التصريف لأسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء).

2- نوع السخان الشمسي، (سخان الأنابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate -أنظمة تسخين الأنابيب المفرغة).

3- صناعه السخان.

4- مساحة المجمعات الشمسية.

5- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)

6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار.

7- الضمان.

مميزات السخان الشمسي

1- يتميز بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ سرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر في استهلاك الكهرباء كثيرا.

4ـ آمن ضد الحرائق والاختناقات التي تنتج عن سخانات الغاز والكهرباء.