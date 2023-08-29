علامات تدل على وجود مشكلة في السخان الكهربائي: «خلوا بالكم من التنقيط»

هناك بعض العلامات التي تشير إلى وجود أعطال بالسخان الكهربائي وتنذر بأهمية الإصلاح عن طريق فني متخصص، بحسب ما أكد اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية السابق، كاشفا أن من بين تلك العلامات بقاء اللمبة مضاءة طوال الوقت مما يشير إلى وجود عطل بـ«الثرموستات» منظم الحرارة .

كما يشيرالتنقيط من السخان الكهربائي إلى وجود مشكلة قد تؤدي إلى حدوث «قفلة» داخل السخان، مما يلزم حل المشكلة عن طريق فني متخصص.

وسبق وقدم جهاز مرفق الكهرباء نصائح مرتبطة بتقليل استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان، وهي.

- عدم ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ كونها تزيد من استهلاك الكهرباء.

- ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50 - 60 درجة مئوية. ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.