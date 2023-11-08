المستشار محمود فوزي: الرئيس يتحدث بخطاب واحد في الغرف المغلقة وعلى المباشر ويعتبر المواطن شريكا

أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على أنه مع بدء أى حدث فى الدولة نجد سيلاً من الثناء والإعجاب، وسيلاً من النقد والشائعات.. واعتدنا على ذلك، موضحا أن نزاهة العملية الانتخابية تضمنها المشاركة العالية، وأن يكون المواطن هو المحرك الفعال للانتخابات، لافتا إلى أنه يمكنه أن يتلو جميع الشائعات التى يتم الترويج إليها، ولكن يفضل أن نهتم الحملة بعملها.

«فوزى»: الرئيس حريص منذ توليه المسئولية أن يكون المواطن شريكاً والشراكة تتطلب المعرفة

قال «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، إن الرئيس قالها أكثر من مرة؛ إننا دولة تعتمد سياسة الشرف فى زمن عزّ فيه الشرف، لذلك نجده خلال حواراته على الهواء مباشرة مع المسئولين الأجانب مثل وزير الخارجية الأمريكى والمستشار الألمانى، وحتى كلمته بمؤتمر «قمة القاهرة للسلام»، يتحدث بخطاب واحد وليس خطاباً مزدوجاً «الريس ماعندوش خطاب للغرف المغلقة وخطاب للغرف المُعلنة، ما يقال فى الغرفة المغلقة يقال فى العلن».

فالرئيس عندما تحدث عن القضية الفلسطينية تكلم عن الماضى والحاضر والمستقبل، وحذر من تبعات استمرار المواجهات وتأثيرها على الاستقرار والأمن للمنطقة بأكملها، وفى اللحظة التى كشف فيها الرئيس مخطط تهجير الفلسطينيين، انتقل هذا الوعى للمواطنين مباشرة، والرئيس حريص منذ توليه المسئولية أن يكون المواطن شريكاً، والشراكة تتطلب المعرفة.