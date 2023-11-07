حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستعرض إنجازات ملف المصريين بالخارج
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:49 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف المصريين المقيمين بالخارج.
الفعاليات التدريبية والثقافية للمصريين والمصريات بالخارج
- أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامجا تدريبيا افتراضيا لرفع مهارات ووعي المصريات بالخارج، لتمكينهن في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
- إقامة 64 برنامجاً ثقافياً و55 نشاطاً مجتمعياً لتوعية أبناء المصريين بالخارج بمفهوم الأمن القومي.
- 35 شراكة وبرنامج توأمة جرى تنفيذها بين الجامعات والجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريون بالخارج.
- 462 فرصة تدريب وبعثات دراسة ورعاية للموهبين بواقع 3105 مستفيدين من الشباب.
الحرص على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج
- عقد 5 مؤتمرات بعنوان «مصر تستطيع» بمشاركة نماذج مشرفة من علماء وخبراء مصريين حققوا نجاحات بالخارج.
- إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج» في يوليو بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج.
- مبادرة «أصلك طيب»، لإشراك المصريين في الخارج بمبادرة «حياة كريمة».
التيسيرات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج
- إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالقرار الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 لتقديم الدعم الكامل لهم وحل المشكلات التي تواجههم.
- إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج استفاد منها 1.6 مليون مواطن.
- إطلاق منظومة الشباك الواحد بكل المصالح والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج استفاد منها 3.5 مليون مصري.
- مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي» للمصريين بالخارج.
- مبادرة «استيراد السيارات» للمصريين بالخارج.