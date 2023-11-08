الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في نابلس.. بينهم سيدتان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيدتين و5 آخرين من محافظة نابلس، ضمن حملة الاعتقالات المتواصلة التي تجريها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس عن طريق سيارات جيب، واعتقلت ضابطًا في الأمن الوقائي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل والدة وزوجة أسير

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير مؤمن ريحان في قرية تل جنوب غرب نابلس، وبعد تفتيش المنزل، اعتقلت والدته لينا تحسين ريحان، وزوجته رغد أسعد، وزجت بهما إلى معتقلات الاحتلال.

يأتي ذلك في اعقاب اقتحام قوات الاحتلال لقرية عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقال العديد من المواطنين ليصل عدد المعتقلين من نابلس فجر اليوم لـ7 فلسطينيين.