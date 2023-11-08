المستشار محمود فوزى: فلسطين بالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية بل أمن قومي غير قابل للمزايدة

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن القضية الفلسطينية بوصفها «قضية القضايا»، كما يصفها الرئيس، فرضت نفسها على المشهد ولا شك أيضاً أن تعامل الدولة المصرية مع الأحداث فى قطاع غزة كان مشرفاً وهو تعامل يليق بمستوى الحدث، والرئيس كان واضحاً بل كان شديد الوضوح فى التعبير عن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، والتصريحات المتتابعة للرئيس فى هذا الشأن اكتسبت مصداقية كبيرة جداً عند المواطنين، لأنها عبرت عما يدور فى صدر كل مصرى، فنزلت برداً وسلاماً على صدور المصريين، فالدبلوماسية الرئاسية النشطة قادت الشارع والجمهور، كما أن الموقف المصرى، كما لخصه الرئيس، يرتكز على الثوابت الآتية التى تؤكد أنه: لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لاستهداف المدنيين وترويعهم، ولا لسياسة العقاب الجماعى والحصار والتضييق الأمنى، ولا للتهجير القسرى للفلسطينيين وبشكل قاطع إلى سيناء، ولا للدخول المشروط للمساعدات عبر معبر رفح.

«فوزى»: الحملة تفاعلت مع الأوضاع فى غزة باتخاذ مجموعة من الإجراءات

وأضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن الحملة تفاعلت مع الأوضاع فى غزة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أولها تعليق النشاط والفعاليات لمدة أسبوع، كما توقفنا تماماً عن استقبال أى وفود مؤيدة لمرشحنا، ورفعنا العلم الفلسطينى بجانب العلم المصرى، على مقر الحملة الرئيسى، واستقبلنا السفير الفلسطينى، وشاركنا فى حملة التبرع بالدم التى أطلقها مشكوراً التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وشاركنا فى الوقفات الاحتجاجية الداعمة للقضية الفلسطينية، سواء أمام مقر الحملة، أو فى الميادين المصرية المختلفة.

وأوضح «فوزى» أن قضية فلسطين بالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية، وإنما قضية أمن قومي مصري ليست محلاً للمزايدة، لذلك قررت وقف فعالياتها مع تصاعد الأحداث فوراً، والرئيس كان واضحاً وشديد الوضوح في التعبير عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والتصريحات المتتابعة للرئيس في هذا الشأن اكتسبت مصداقية كبيرة جداً عند المواطنين، لأنها عبَّرت عما يدور في صدر كل مصري، فنزلت برداً وسلاماً على صدور المصريين.

«فوزى»: الرئيس السيسي أفضل من عبّر عن القضية الفلسطينية

ولفت «فوزى» إلى أن تجاوب الحملة مع أحداث القضية الفلسطينية بتعليق العمل، يتسق مع منهج وضع خط فاصل بين نشاط رئيس الجمهورية ونشاط المرشح عبدالفتاح السيسى، كما يتسق تماماً مع عقيدة وتوجيه المرشح عبدالفتاح السيسى، حيث لم يزايد ولم يتخذها وسيلة انتخابية، وإنما تكلم بشكل صادق تماماً وصل لكل الناس، وكان أفضل من عبّر وتكلم عنها.