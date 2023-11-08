«جرجس» ينحت أكبر تابوت فرعوني من الخشب.. «طوله مترين ونصف واستغرق شهرا»

منزل متواضع تظن أنه للسكن فقط، لكن بمجرد دخولك تشعر وكأنك في متحف مفتوح، إذ تزين جدرانه اللوحات الفرعونية، فعلى يمينك تجد تلفازا قديما، وعلى يسارك تسّر عينيك بعشرات التماثيل الفرعونية، التي نحتها الفنان التشكيلي الدكتور جرجس الجاولي، أستاذ النحت ورئيس القسم السابق بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وذاع صيته ووصلت شهرته إلى العالمية لنحته تماثيل كثيرة.

«جرجس» ينحت أكبر تابوت فرعوني

حبه للتراث وحفاظه على الهوية، كان دافعًا لـ«جرجس»، في مواصلة نحت التماثيل والتوابيت الفرعونية باستخدام مواد مختلفة، من بينها الخشب والبرونز، ومؤخرًا، نحت تابوتًا فرعونيًا للملكة أحمس ميريت آمون من الأسرة الـ17، طوله مترين ونصف من خشب، وذلك بعد شهرين فقط من نحت أكبر تمثال للسيدة العذراء من البرونز، وجرى وضعه بدير جبل درنكة في أسيوط، وفق حديثه لـ«الوطن»: «بحاول الحفاظ على التراث المصري القديم وإعادة إحيائه واستلهام قيمه الفنية والتعبيرية والبصرية من خلال نحت العديد من الأعمال المهمة في تراثنا الفرعوني العريق».

التراث الفرعوني أبهر العالم القديم والحديث، حتى صارت مصر مقصدا للمستشرقين والسياح المفتونين بحضارة مصر الفرعونية، التي يمثل النحت الجانب المشرق واللامع فيها، وفق أستاذ النحت: «الحفاظ على الهوية البصرية المصرية التي تقوم على الإرث الفرعوني بالدرجة الأولى وانسجاما مع بحث الدكتوراه الخاصة بي بعنوان فن النحت في الوطن العربي بين الهوية والاغتراب، هو هدفي الأساسي».

تابوت فرعوني من خشب الجميز

30 يوما استغرقها نحت تابوت بطول مترين ونصف، وتم نحته من خشب الجميز الذي يتميز بالقوة والصلابة، وفق «الجاولي»: «التابوت خد مني شهر نحت، وعملته من خشب الجميز لأنه قوي، وفرغته من الداخل على جزئين، وبيجسد دور أحمس في النضال وتحرير مصر من الهكسوس وهو صورة طبق الأصل من التابوت الأصلي في المتحف المصري».

نحت غالبية تماثيل مقبرتي توت عنخ آمون وتويا ويويا ومجموعة أخرى لإخناتون ورمسيس الثاني وامنحتب الثالث، يعتبر هدفا لرئيس القسم السابق بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا: «عملت العديد من التماثيل، فأنا عاشق للنحت الفرعوني وأجد متعة فى ممارسة هذا النمط من الفن أكثر من الفنون الأخرى كافة».