تحذير عاجل من الشراء بهذه البطاقات عبر الإنترنت.. خبير تقني يكشف التفاصيل

بعد انتشار عمليات الاحتيال الإلكترونية، على الرغم من التحذيرات المتتالية عن طرق النصب واستخدام الأساليب غير القانونية، من أجل الحصول على أموال بطريقة غير شرعية، ظهرت العديد من التحذيرات حول ربط البطاقات البنكية بمواقع الشراء الكبيرة، غير المدعومة بعوامل أمان كافية.

خبير تقني يحذر من الشراء عبر الإنترنت بالبطاقات الرسمية

عبد الله السبع، الخبير التقني، وجه تحذيرات بالجملة من الشراء بالبطاقات الرسمية عبر مواقع الإنترنت، لكن تلك المرة كانت التحذيرات من إجراء تلك العملية عن طريق مواقع موثوقة أيضًا، بعد استخدام أساليب احتيال جديدة قادرة على الوصول للهدف ذاته.

الخبير التقني، أوضح أنّ الأسلوب الأمثل لشراء السلع عبر الإنترنت هو استخدام بطاقة مدفوعة مسبقًا أو محفظة إلكترونية، وعدم ربط مواقع الشراء عبر الإنترنت، بالبطاقة البنكية المخصصة للرواتب، أو للحساب المصرفي الذي يحتوي على مدخرات ومعاملات مالية مختلفة، شخصية كانت أو تجارية، بحسب صحيفة «المدينة» السعودية.

لم يكتف بالتحذير، لكنه نشر أيضًا بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل تفادي الوقوع في فخ النصب والاحتيال، لعل أبرزها عدم وضع معلومات بطاقة الهوية الخاصة في أي عملية شراء، واللجوء إلى البطاقات مسبقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية التي تحتوي على مبالغ مالية صغيرة.

وعلى الرغم من أنّ عمليات الغش والاحتيال لا تخفى على أحد، إلى جانب محاولات الابتزاز التي انتشرت بقوة في الأونة الأخيرة، لكن البعض لا يزال يقع في فخ النصب الإلكتروني، لذلك يجب اتباع تلك التعليمات، وفقًا لعدد من الخبراء والبنوك، وهي كما يلي:

كشف المعلومات الشخصية

عدم كشف المعلومات الشخصية أو لأشخاص مقربين لجهات غير موثوقة، إذ يستغل المحتالون تلك المعلومات من خلال الهندسة الاجتماعية لتحقيق أهدافهم، الأمر ذاته بالنسبة للمعلومات المصرفية التي تتمثير بالسرية الكبير، وبناء على ذلك لا يتطلب معرفتها من أي جهة لإتمام عملية الشراء، وحال حدث عكس ذلك، يجب اتباع عمليات الأمان وعدم الكشف عنها.

تصوير البطاقة المصرفية

عدم تصوير البطاقة المصرفية وإرسالها لأي شخص غير موثوق أو تابع لمؤسسة موثوقة، الأمر ذاته بالنسية لكلمات السر والـ «OTP» إذ تُعد هذه الأمور شديدة الخصوصية والسرية بالنسبة لكل عميل، ولا يتطلب الكشف عنها لأي شخص، لأن الجهات الرسمية لا تطلب الكشف عن هذه المعلومات.

المكالمات الهاتفية

أما عن المكالمات الهاتفية التي يتلقاها العميل من بعض الجهات للحصول على بيانات خاصة، أيضًا تعد ضمن الخطوات الأكثر استخدامًا في الاحتيال، لذلك ظهور الأرقام المحلية على الهاتف، لا يعني أنه عنصر أمان، فهناك العديد من الاحتياليين الذين يستخدمون تطبيقات تمكنهم من التظاهر بأنهم يتصلون من رقم محلي، ولكن في الواقع يكون رقم هاتف وهميا.

الروابط الاحتيالية

كما حذرت جميع الجهات، من الضغط على أي روابط يتم إرسالها إلى الهاتف، ويجب الحذر في التعامل مع الروابط التي تصل عشوائيًا من أشخاص مسجلين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، لأن أجهزتهم قد تكون قد تم اختراقها بالفعل.

وتعد خطوة الاتصال قبل تحويل أي معاملات مالية، هي الأهم في تلك الخطوات، حال تلقي رسالة تحتوي على رابط لدفع الأموال من شخص ما، يجب الاتصال به هاتفيًا قبل القيام بعملية التحويل للتأكد من صحة هويته وعدم اختراق جهازه.