سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك، وفقا للأسعار التي نشرها الموقع الرسمي للبنوك، والتي لم يطرأ عليها أي تغير منذ تعاملات شهر أغسطس الماضي، لذلك يبلغ متوسط سعر شراء الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك يبلغ 33.92 جنيه للشراء و 33.08 بيع، وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

يسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 33.13 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 32.97 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي

ووصل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي إلى 8.22 جنيه شراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

وسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية 33.02 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.18 جنيه.

سعر الریال السعودى فى البنك التجارى الدولى CIB

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم في البنك التجارى الدولى CIB يسجل 33.75 جنيها للشراء و 32.26 جنيها للبيع.