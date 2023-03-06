خبير أمن معلومات لإيمان الحصري: الخوف من النصب الإلكتروني متأصل لدى المواطنين

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن الخوف من عمليات النصب الإلكتروني متأصل لدى المواطنين، كما أنه يأتي من طرق النصب التي تأتي من اسم المكان المنتحل صفته.

يجب عدم التجاوب مع رسائل النصب

وأضاف وليد حجاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc»، أنه يجب عدم التجاوب مع رسائل النصب الخاصة بالحسابات البنكية، ولا يعطي العميل بياناته لأي جهة أو حتى أن يقدم على طلب، موضحا أن بعض الأشخاص يقومون بإجراءات تتنافى مع ما يقولونه.

أفكار متطورة في النصب

وأكد «حجاج» أن النصابين وصلوا لأفكار متطورة؛ منهم من ينتحل برامج في الشوارع ويمنحون الأشخاص مبالغ مالية للنصب عليهم في مبالغ أخرى، موضحا أن أي فكرة للنصب وراءها طماع، لافتا إلى أن معظم موقع فيس بوك إعلانات، وجرى رصد أكثر من 10 صفحات وهمية تقوم بعمل إعلانات مدفوعة.