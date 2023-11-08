«الصحة الفلسطينية»: الوضع في مستشفى القدس وصل إلى مرحلة حرجة

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الوضع في مستشفى القدس وصل لمرحلة حرجة للغاية، وجرى وقف المولد الرئيسي للمستشفى بعد نفاد الوقود، وأن هناك محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضافت «الصحة الفلسطينية»، أن الوضع في مستشفى القدس حرج على صعيد الغذاء والماء، وقوات الاحتلال قصفت قافلة كانت في طريقها لمستشفى القدس، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

14 ألف نازح في مستشفى القدس

وذكرت أن مستشفى القدس يأوي نحو 14 ألف نازح بداخله، ونناشد بتقديم كل أنواع الدعم له.

وطالب بشار مراد مدير مستشفى القدس في غزة، بتدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف التهديدات التي يتلقاها المستشفى من قوات الاحتلال بالإخلاء، فضلا عن القصف المتكرر على بعد 50 مترا من مباني المستشفى، ما أدى إلى تضرر أقسام المستشفى.

لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب تدمير طريق النزوح

وقال مدير مستشفى القدس، إنه لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب تدمير طريق النزوح، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المرضى منهم من في حالة خطيرة ويصعب نقلهم في ظل القصف المستمر من قوات الاحتلال، خاصة أن هناك 10 من المصابين على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف أن القصف في محيط مستشفى القدس تسبب في تعرض مبنى المستشفى إلى تدمير جزئي، مطالبًا بضرورة حماية المستشفى من أي استهداف من قوات الاحتلال.

وأوضح مدير مستشفى القدس، أنهم تواصلوا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وذلك لعدم قصف المستشفى، أو محاولة إخلائه.