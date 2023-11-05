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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عمارة تبعد 50 مترا عن مستشفى القدس

كتب:

محمد عزالدين
10:24 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
مستشفى القدس

مستشفى القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف عمارة تبعد 50 مترًا عن مقر مستشفى القدس والجمعية في منطقة تل الهوى وتدميرها بالكامل وسقوط عدد من الإصابات والشهداء، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

كانت قناة «القاهرة الإخبارية» أفادت بتجدد القصف العنيف والمتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

قصف مستشفى الوفاء

وفي سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، مما تسبب في اندلاع حريق كبير، إضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، وخزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وعلى جانب آخر صرح رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهناك العديد من المآسي التي يعيشها سكان القطاع، مشيراً إلى أنه يجري التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف على الأحداث يومياً.

 

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