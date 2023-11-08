«الأونروا»: الأوضاع في غزة مأساوية وغير مسبوقة منذ عام 1950

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة «أونروا»، إنَّ فلسطين تشهد انهيارا كبيرًا حيث تتواجد أعداد كبيرة من النازحين في كل أنحاء قطاع غزة بعدما تركوا منازلهم.

هناك أكثر من 726 ألف مواطن يتواجدون في 150 منشأة تابعة لأونروا

وأضاف «أبو حسنة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: «هناك أكثر من 726 ألف مواطن يتواجدون في 150 منشأة تابعة لأونروا في مختلف مناطق قطاع غزة».

هناك مئات الآلاف أيضًا متواجدين لدينا في مدارس أونروا

وتابع: «هناك مئات الآلاف أيضا المتواجدين لدينا في مدارس أونروا وغيرها من المنشآت، والأوضاع في غزة غير مستقرة على الإطلاق، وهناك نقص في كل شيء، ولم نشهد مثل هذه الأوضاع منذ عام 1950م»، مؤكّدًا أنَّ مياه الشرب ليست صالحة للشرب وغير موجودة حتى المياه العادية التي تأتي من الأبيار غير موجودة، وإن وجدت فهي ملوثة، لأن نسبة الملوحة فيها أكبر من 9 أضعاف المعدلات العالمية، وبالتالي فإنها مياه مسممة ومسرطنة وتحتاج إلى عمليات فلترة.