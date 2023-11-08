عضو بالفريق الطبي المصري المعالج لمصابي غزة: معظم الجروح خطيرة

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بمستشفيات قصر العيني والمشارك في الفريق الطبي المعالج للجرحى والمصابين من أهالي غزة، تفاصيل الحالات والإصابات الوادرة من القطاع على مستشفيات العريش والشيخ زويد، قائلا:«الحروق رقم واحد في الإصابات مصاحبة بكسور بالغة و شديدة، والكسور متعددة ما بين الحوض والعمود الفقري والأطراف، وجميعها كسور مفتوحة وقطع بالجلد وتحتاج إلى جراحات تكميلية ويجريها متخصصن»، لافتا إلى أنّ حالات الإصابة التي تم التعامل معها ضمت إصابات جسيمة وخطيرة والعديد من حالات البتر.

مصابي غزة يعانون من حروق شديدة مصاحبة بكسور

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قصر العيني يعمل وفقا لجدول معين بشأن توزيع الأطباء ومساعدة أهالي غزة، مشيرا إلى أنّ الجميع متحمس لأداء الخدمة، وهناك تناوب بين الأطباء بشأن استمرار الخدمة، موضحا أنّ الحالات العلاجية موزعة ما بين مستشفى العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد، لافتا إلى أن وزارة الصحة ستنقل عدد كبير من المصابين إلى مستشفيات القاهرة والمحافظات لإخلاء مساحة كبيرة لاستقبال جرحي إضافيين.

وتابع أنّ هناك حالات من المصابين الذين تم إجراء عمليات خطيرة خرجوا من الرعايات المركزة، ويتم رعايتهم رعاية فائقة من قبل المختصين، كما أنه تم تم إجراء الجراحة الميكروسكوبية لعدد من حالات الإصابة، والتي تمنع حدوث حالات البتر في العديد من حالات الإصابة، وذلك من خلال عمل تعويض للعضلات والأنسجة المفقودة وزرعها وتوصيل الشرايين.