وزيرة البيئة: نسعى لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة تغير المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا»، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، لمناقشة آخر مستجدات خارطة الطريق للهيئة وترتيبات المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم بالإمارات العربية COP28.

ناقشت وزيرة البيئة مع الأمين العام للهيئة سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، وذلك في إطار جهود مواجهة تغير المناخ.

وأكدت أهمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء في الهيئة والواقعة على شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن، لإعداد مداخلات من الحلول القائمة على الطبيعة في الدول التي تواجه آثار تغير المناخ وضمن أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ حدث جانبي للهيئة خلال فعاليات يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 بالإمارات، لعرض أنشطتها الإقليمية في صون التنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وإمكانية الربط مع المبادرة الإماراتية للمانجروف، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الجانب الألماني وعدد من الدول الأخرى.

وفيما يخص جهود الهيئة في مواجهة حوادث التلوث الزيتي، فقد أكدت الوزيرة على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، وذلك من خلال وضع نماذج لخطط الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بما يتناسب مع طبيعة الدول الأعضاء، من خلال إعداد نموذج محاكاة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة أهمية تضافر الجهود الإقليمية في مواجهة تغير المناخ، وضرورة العمل على تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن.