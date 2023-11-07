وزيرة البيئة: تغير المناخ قضية وجودية تتطلب توحيد الجهود

أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة توحيد الجهود العربية في مواجهة تغير المناخ، باعتبارها قضية وجودية تصب في قلب الاحتياجات الإنسانية.

وقالت فؤاد، خلال مشاركتها في حوار إقليمي حول تغير المناخ، إنَّ مصر لن تتوانى في القيام بكل الجهود والمتوقعة منها للظهور والتفاعل وتنفيذ صوت عربي موحد هدفه التحسين من استمرار واستدامة العيش لشعوبنا، والحياة الكريمة للأجيال القادمة في الدول العربية.

من جانبها، أشارت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، إلى الجهود التي قامت بها الأمانة العامة والمبادرات في مجال التمويل المستدام وخاصة تمويل العمل المناخي.

وأعرب الدكتور عماد عدلي، رئيس شبكة رائد لتنمية المجتمع المدني، عن شكره لوزيرة البيئة على مشاركة خبرتها ورؤيتها في الحوار الإقليمي، مؤكدًا أن إنجاح قمة المناخ COP28 تأتى في مصلحة واستكمال قمة COP27 والبناء الجيد على النجاح الذي تم في مصر.