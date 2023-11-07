وزيرة البيئة: الدول العربية ليست مسؤولة عن تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دور المجتمع المدني في قضية الانتقال العادل للطاقة أو للمسارات عامة الخاصة بتغير المناخ، سواء الطاقة فيما يخص التخفيف أو موضوعات التكيف.

مواجهة تغير المناخ

وأضافت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان «تمويل المناخ في سياق الخسائر والأضرار.. المسؤوليات العالمية والوطنية»، أنّ ما يحدث في العالم من آثار تغير المناخ والتي لم تكن دولنا المتسببة فيه، والمسؤولية المشتركة المتباينة الأعباء التي جاءت باتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، تؤكد أهمية المشاركة لكن باختلاف المسؤوليات، حيث يجب أن نجد القدرة على أن يكون هذا الانتقال تدريجي وعادل.

وتابعت أنّه مع وجود الأعاصير وحدّة درجات الحرارة والجفاف في الأنهار، أصبحت الدول العربية أمام خيارين، إما التنمية والوصول للتنمية المستدامة، أو مواجهة آثار تغير المناخ وتقليل درجة حرارة الأرض والتكيف.

مؤتمر تغير المناخ COP28

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية استكمال مؤتمر تغير المناخ COP28 خلال الأيام الموضوعية له، والتي تشاركنا مع الجانب الإماراتي في وضعها استكمالا لما جاء في مؤتمر COP27 في رسالته، وهي أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية في المقام الأول، بجانب الجزء السياسي، حيث الحديث عن قدرة كوكب الأرض في الوفاء واستكمال تقديم الخدمات من المأكل والمشرب والمسكن والطاقة للسكان عليه.