بلينكن: نرفض تهجير الفلسطينيين قسرا.. ونؤيد حل الدولتين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وفى سياق آخر، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ الوضع في مستشفى القدس وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، بعد توقف المولد الرئيسي للمستشفى بسبب نفاد الوقود، لافتا إلى محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الوضع في مستشفى القدس حرج على صعيد الغذاء والماء، وقوات الاحتلال قصفت قافلة كانت في طريقها إلى مستشفى القدس، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.