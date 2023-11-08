«مجموعة السبع» تدعو لتحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إثر اجتماع في طوكيو «نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة، وندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن».

وأكد البيان على ضرورة حل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم في المنطقة، ويجب منع حدوث مزيد من التصعيد في الصراع بقطاع غزة.

ضرورة حل الدولتين لتعزيز السلام

وأعلنت اليابان، منذ قليل، أن مجموعة السبع تدعم هدنة مؤقتة في قطاع غزة لتسهيل المساعدات إلى المواطنين، مشيرة إلى أن مجموعة السبع اتفقت على ضرورة حل الدولتين لتعزيز السلام.

وأضافت أن مجموعة السبع ترتب لعقد اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال اجتماع طوكيو، مشيرة إلى أن بلادها ستطالب خلال اجتماع مجموعة السبع بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان، أنه على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي وتجنيب المدنيين ويلات القتال، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»