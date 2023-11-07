اليابان: سنطالب في اجتماع مجموعة السبع بوقف مؤقت لإطلاق النار بغزة

قالت وزيرة خارجية اليابان، إن بلادها ستطالب خلال اجتماع مجموعة السبع بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان، أنه على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي وتجنيب المدنيين ويلات القتال، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزز قواتها في طولكرم بالضفة الغربية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي «ندرس إعلان فترات توقف تكتيكية صغيرة للقتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات للقطاع أو السماح بخروج الرهائن».

أعداد شهداء غزة في ليلة

وارتفعت أعداد ضحايا قصف جنوب القطاع الليلة لـ 14 شهيدا.

وقالت الأمم المتحدة إن مقتل 10 آلاف شخص خلال شهر في غزة تحدٍ للإنسانية، بينما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن.