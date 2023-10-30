مسؤول أوروبي: المفاوضات مع مجموعة السبع بشأن عقوبات الألماس الروسي مستمرة

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانييل شيريدان فيري، في مؤتمر صحفي ببروكسل، إنّ مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع «الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان» بشأن فرض عقوبات على الألماس الروسي لا تزال مستمرة، ولا توجد تفاصيل جديدة بعد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

عسكريا، دمرت الطائرات الحربية الروسية، الترسانة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة تشيركاسي، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى تدمير القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 128 مقاطعة.

تدمير دبابة من طراز«ليوبارد» ألمانية الصنع

وأكدت الوزارة الروسية، تحييد 70 جنديا و3 سيارات ومدافع هاوتزر «مستا بي» و«دي 20»، على اتجاه خيرسون، مضيفة أنّ القوات الأوكرانية فقدت نحو 220 فردًا عسكريًا ودبابتين، بما فيها دبابة من طراز «ليوبارد» ألمانية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة في اتجاه زابوريجيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى تدمير نظامين مدفعي أمريكي الصنع من طراز «إم777»، ومدفع بولندي ذاتي الحركة «كراب»، ومدفع «مستا بي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، ذكرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماع مساء، لبحث المحاولات الغربية لاستغلال الأحداث في الشرق الأوسط، من أجل تقسيم المجتمع الروسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إنّ الاجتماع سيحضره رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ورئيس المجلس الفيدرالي فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين، والمدعي العام إيجور كراسنوف، ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف وأمين سر مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الحرس الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير المخابرات الخارجية سيرجي ناريشكين، والنائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر جوروفوي.