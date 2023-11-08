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«القاهرة الإخبارية»: مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصل إلى معبر رفح

كتب:

هانى حسن
12:35 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، عن وصول فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى معبر رفح.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنَّ معبر رفح البري هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة حاليا لسكان قطاع غزة، متابعًا «أتوجه بالشكر لمصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة».

والتقى وزير الخارجية، أمس، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لبحث التطورات في قطاع غزة وتكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، تويتر سابقا، إنّ الاجتماع بحث التداعيات الإنسانية الكارثية في غزة والانتهاكات الصارخة لأوضاع حقوق الإنسان، فضلا عن تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على قطع غزة لليوم الـ33 على التوالي، ما أسفر عن استُشهاد آلاف المواطنين وإصابة آلاف آخرين، حيث أحصت وزارة الصحة الفسطينية في حصيلة غير نهائية، تجاوز أعداد الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، إلى جانب أكثر من 24 ألف مصاب.

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