وزيرة الخارجية الكندية تعلن مغادرة المجموعة الأولى من الكنديين عبر معبر رفح

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن المجموعة الأولى من الكنديين غادرت قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

إخلاء سبيل دبلوماسيين كنديين

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع «إكس» – تويتر سابقا -، لم تذكر جولي عدد الكنديين الذين كانوا في المجموعة الأولى، وتقول إن الكنديين في مجموعة الإخلاء استقبلهم دبلوماسيون كنديون في مصر.

وتقول جولي إنها كانت تتحدث من طوكيو، حيث تحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المتوقع أن تهيمن عليه مناقشة الصراع المستمر منذ شهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

إخلاء مستمر

وتضم قائمة الإخلاء المعتمدة من الهيئة العامة للمعابر الحدودية في غزة نحو 80 شخصًا مرتبطين بكندا تم منحهم تصريحا بالمغادرة عبر معبر رفح الحدودي.