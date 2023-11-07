رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزيرة الخارجية الكندية تعلن مغادرة المجموعة الأولى من الكنديين عبر معبر رفح

كتب:

أ ش أ
07:26 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
وزيرة خارجية كندا

وزيرة خارجية كندا

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن المجموعة الأولى من الكنديين غادرت قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

إخلاء سبيل دبلوماسيين كنديين

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع «إكس» – تويتر سابقا -، لم تذكر جولي عدد الكنديين الذين كانوا في المجموعة الأولى، وتقول إن الكنديين في مجموعة الإخلاء استقبلهم دبلوماسيون كنديون في مصر.

وتقول جولي إنها كانت تتحدث من طوكيو، حيث تحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المتوقع أن تهيمن عليه مناقشة الصراع المستمر منذ شهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

إخلاء مستمر

وتضم قائمة الإخلاء المعتمدة من الهيئة العامة للمعابر الحدودية في غزة نحو 80 شخصًا مرتبطين بكندا تم منحهم تصريحا بالمغادرة عبر معبر رفح الحدودي.

اقرأ المزيد:

السيسي يتفق مع رئيس وزراء كندا على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

كندا تجدد دعوتها لهدنة إنسانية في قطاع غزة

طرد رئيس وزراء كندا من مسجد شهير بتورنتو بسبب دعمه إسرائيل

كندا تدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل
بقلم أ ش أ