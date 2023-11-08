«الهلال الأحمر الفلسطيني»: تسلمنا 650 شاحنة دخلت من معبر رفح حتى الآن

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تسلمت 650 شاحنة حتى الآن عبر معبر رفح، منذ السبت 21 أكتوبر وحتى فجر اليوم الأربعاء، بمعدل 36 شاحنة يوميا، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن طواقمه استملت منذ منتصف ليل أمس 81 شاحنة من الهلال الأحمر المصري ضمن قوافل المساعدات المستمرة يوميا محملة بالمساعدات.

الشاحنات تضم أغذية ومواد طبية

في السياق، قال الهلال الأحمر المصري إن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، مشيرا إلى أنه حتى اليوم لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود.

مصر تعمل على زيادة الشاحنات

وتعمل مصر خلال هذه الفترة على مضاعفة أعداد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع عبر معبر رفح البري، والتي وصلت قبل يومين إلى 92 شاحنة في يوم واحد.

وبدأ دخول المساعدات في 21 أكتوبر الماضي بدخول 20 شاحنة فقط واستمر هذا العدد قرابة أسبوع قبل أن تنجح مصر في مضاعفة العدد إلى 40 شاحنة، ومن ثم وصل إلى 80 شاحنة كمعدل يومي شبه ثابت منذ أكثر من 5 أيام.

وتوافدت سيارات التحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي من محافظات مصر المختلفة، إلى مدينة العريش ضمن القافلة الثانية منذ عدة أيام بمعدل يومي يزيد عن 50 شاحنة يتم توجيهها إلى معبر رفح.