برلمانية عن إشادة مفوضية اللاجئين بجهود تقديم الخدمات التعليمية: شهادة مهمة

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إشادة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية بدور مصر في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين، بمثابة شهادة دولية مهمة.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية، إلى الدور المصري نحو جميع اللاجئين على أرضها، قائلة: «الجميع يشهد بهذا الدور الذى دائما تحرص عليه مصر على مدار تاريخها وتضعه ضمن أولوياتها، كأحد الواجبات الأساسية تجاه الأشقاء».

إشادة دولية كبيرة بمجال التعليم في مصر

وأضافت أن من بين تلك الخدمات التي تقدمها مصر للاجئبن، هي خدمات التعليم، إذ تقدمها مجانا مثل بقية المصريين دون تفرقة، ما لاقى إشادة دولية كبيرة في هذا الشأن.

وأكدت أن تلك الإشادة دليل علي إيمان الدولة المصرية بدور التعليم في بناء الإنسان، وأنه أهم الحقوق الإنسانية الواجب توافرها في أى وقت وتحت أي ظروف.

تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين

وطالبت بضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في المساندة أيضا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مشيرة إلى أن مصر تتحمل أعباء نحو 9 ملايين لاجئ منذ سنوات، وتقدم لهم كل الخدمات مجانا.