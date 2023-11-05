وكيل مجلس النواب يلتقي نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

استقبل محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، كيم يونج جو، نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، والوفد المُرافق لها.

وأعرب محمد أبو العينين، عن ترحيبه بالوفد البرلماني الكوري، مؤكدا عمق وتاريخية العلاقات المصرية الكورية، التي تشهد زخما إيجابيا مؤخرا، في ضوء حرص القيادة السياسية، في كلا البلدين الصديقين، على تعزيزها بشتى الأصعدة والمستويات، في ظل ما تتسم به من نتاج تراكمي للتعاون الوثيق.

زيادة عدد الجامعات وإدخال التخصصات الحديثة

واستعرض وكيل مجلس النواب، جهود الدولة المصرية قيادة وشعبا، في بناء أسس الجمهورية الجديدة في شتى المجالات، وما تحقق من طفرات في مصر، خاصة في مجالات التعليم العالي بزيادة عدد الجامعات وإدخال التخصصات الحديثة بها، فضلا عن بناء المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والمدن الذكية، وفي مُقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار النائب محمد أبو العينيين، إلى أن مصر لديها ميزة نسبية في المجال التجاري، بعقدها اتفاقيات للتجارة الحرة مع القارة الأفريقية، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، وهو ما يُضفي ميزة مُتعلقة بسهولة نفاذ المُنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، داعيا الجانب الكوري إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية الواعدة.

التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية

كما استعرض وكيل مجلس النواب، التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا حرصه على إيضاح حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مُشددا على أن ما يحدث حاليا في فلسطين ناجم عن عدم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

من جانبها، عبرت كيم يونج جو، نائبة رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، عن امتنانها الشديد لهذه الزيارة، وهذا اللقاء، مؤكدة أن مصر دولة رائدة ولها مكانة جيوسياسية فريدة، تُعطيها أهمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الكورية، حرص بلادها على تعزيز العلاقات الكورية المصرية، خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.