«الاتحاد الأوروبي» يتوقع تقديم مقترحا للحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع تقديم مقترحا للحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في الأيام المقبلة، مضيفا: «علينا أن نناقش حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وآمل أن أتمكن في الأيام المقبلة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية من تقديم حزمة جديدة من العقوبات، والتي سيتم تنسيقها مع أعضاء مجموعة السبع»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، شارك جوزيب بوريل في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة اليابانية «طوكيو»، إذ أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تضم في عضويتها كل من «كندا- فرنسا-ألمانيا- إيطاليا- اليابان- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة»، خلال جلسة حول أوكرانيا كجزء من اجتماع وزاري يستمر يومين في العاصمة اليابانية «طوكيو»، على وحدتهم في ممارسة العقوبات الصارمة على روسيا ومواصلة الدعم لكييف.

صندوق النقد: تصاعد الأزمة الأوكراني تشكل مخاطر كبيرة على اقتصاد أوروبا

وكان صندوق النقد الدولي، قال في وقت سابق في تقرير، إن تصاعد الأزمة الأوكرانية والعقوبات المرتبطة به وتعطيل التجارة والاستثمار يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأوروبي.

وتعتزم دول مجموعة السبع تسريع المشاورات بشأن فرض عقوبات على الماس والمعادن الروسية، وقال وزارء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو في البيان الختامي عقب اجتماع الوزراء، إن من أجل خفض عائدات روسيا من الصادرات، ستسرع المشاورات بشأن الطاقة والمعادن وجميع أنواع الألماس غير الصناعي، بما في ذلك الماس المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا.

بدورها، اعترضت الحكومة السلوفاكية الجديدة على اقتراح الحكومة السابقة بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو.