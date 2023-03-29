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سويسرا تنضم إلى الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

كتب:

وكالات
10:16 م | الأربعاء 29 مارس 2023
دمار في مدينة باخموات الأوكرانية

دمار في مدينة باخموات الأوكرانية

أعلنت سويسرا انضمامها إلى الحزمة العاشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، على خلفية أزمتها مع أوكرانيا.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أوضح بيان للحكومة السويسرية أن الحكومة قررت في اجتماعها يوم الأربعاء فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا، وهي طالت نحو 120 فردا وكيانا روسيا.

وأضافت الحكومة أنها ستطبق الإجراءات الواردة في الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اعتبارا من 29 مارس.

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بقلم وكالات