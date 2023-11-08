حوار صادم بين بنزيما وسانتو باتحاد جدة.. هل تسبب في إقالته؟

الحرب الكامنة بين الفرنسي كريم بنزيما ومدربه السابق نونو سانتو، بدأت بوادرها في الظهور يومًا تلو الآخر، بعدما بات الصراع بينهما علانية، على مرأى ومسمع عناصر قلعة «النمور»، فمن ينتصر في النهاية الديك الفرنسي أم البرتغالي؟

تفاصيل محادثة أطاحت بنونو سانتو من تدريب اتحاد جدة

محادثة مثيرة بين كريم بنزيما ومدربه السابق نونو سانتو، أظهرت الأزمة المشتعلة بين الطرفين، يظهر خلالها الأخير، في أثناء توجيه اللوم إلى المهاجم الفرنسي، الذي يعول عليه بشكل كبير على مدار الفترة المنقضية، منذ وصوله إلى قلعة «النمور» قادمًا من ريال مدريد عملاق أوروبا.

بنزيما يتسبب في إقالة نونو سانتو

الحوار لم يذهب أدراج الرياح كما توقع الطرفين، وبات حديث الساعة في الساعات القليلة المنقضية، بعدما قررت صحيفة «الرياضية» السعودية، الكشف عن تفاصيله، بالتأكيد على أن الأزمة اشتعلت وبنزيما طالب إدارة الفريق السعودي برحيل مدرب الفريق.

محادثة نونو سانتو المدرب المقال من اتحاد جدة وكريم بنزيما في التدريبات جاءت كالتالي:

سانتو: أنت موهوب في لعب كرة القدم، لكن يظهر أنك لا تبذل مجهود كافٍ في الضغط على الخصم.

بنزيما: لا تخصص الحديث لي وحدي، اتحدث مع الفريق بأكمله.

سانتو: أنت قائد الفريق وقدوة ويجب أن تكون صاحب مبادرة دائمة لمساعدة الفريق، باعتبارك العنصر الأهم.

سانتو لم يكتف بل تجاوز ذلك بمواصلة الانتقادات والإساءة لمهاجم ريال مدريد السابق، ورفض جميع مبرراته، الأمر الذي أغضب الفرنسي وجعله يتحدث مع إدارة الفريق عن تلك الأزمة وحمل المدرب البرتغالي نتيجة تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم.

الفرنسي كريم بنزيما، أخبر بعض المسؤولين في الاتحاد قبل أسبوعين بأن استمرار المدرب الحالي للفريق لا يتوافق مع تطلعات النادي وأن وجوده يعيق تقدم النمور، ليظهر وكأنه السبب وراء سرعة قرار إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر؛ بسبب سوء النتائج.