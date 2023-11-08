المفوض الأممي لحقوق الإنسان يتفقد المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تفقد شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف المراسل، إلى أن الزيارات الأممية المتعددة لمعبر رفح البري، استهدفت متابعة الجهود الخاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى تجهيز 70 شاحنة، تمهيدا لعبورها معبر رفح، بعدما عبرت 85 شاحنة أمس إلى قطاع غزة.

ووصل فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى معبر رفح، منذ قليل.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنَّ معبر رفح البري هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة حاليا لسكان قطاع غزة، متوجهًا بالشكر لمصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة».