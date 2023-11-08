هزة أرضية تضرب غرب تكساس الأمريكية بقوة 5.2 درجة

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، غرب ولاية تكساس الأمريكية ظهر اليوم، على عمق 8 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أنّ بؤرة زلزال غرب تكساس الأمريكية وقعت على مسافة 154 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة أوديسا بولاية تكساس، وعلى مسافة 50 كيلومترا من بين الغرب والشمال الغربي من مدينة بيكوس.