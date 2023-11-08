السيسي يوجّه بتوفير البنية التحتية لاستكمال المشروعات الاستراتيجية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر»، وعدد من المشروعات الأخرى، كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات.

ووجّه الرئيس بتوفير مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.