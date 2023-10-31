رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تبرز تصريحات الرئيس حول سيناء

كتب:

آية الله الجافي
08:57 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، جانبا من أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاءات والفعاليات المختلفة حول سيناء، والذي أعرب عن تقديره واعتزازه الكبيرين لهذه الأرض الغالية.

سيناء درة التاج المصري

ومن أبرز تلك التصريحات حول وصف سيناء الغالية، أكد الرئيس: 

- سيناء الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء، وهي درة التاج المصري.

- سيناء مصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية.

- سيناء ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي تراثنا الحضاري ومكان للتعبير عن الهوية المصرية العريقة.

 

اقرأ المزيد:

المتحدث باسم الحكومة: سيناء في قلب التنمية المصرية

جمال عنايت: سيناء لن تكون وطنا لغير المصريين

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل السفير الفرنسي مارك باريتي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من نقابة المحامين
بقلم آية الله الجافي