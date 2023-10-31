حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تبرز تصريحات الرئيس حول سيناء

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، جانبا من أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاءات والفعاليات المختلفة حول سيناء، والذي أعرب عن تقديره واعتزازه الكبيرين لهذه الأرض الغالية.

سيناء درة التاج المصري

ومن أبرز تلك التصريحات حول وصف سيناء الغالية، أكد الرئيس:

- سيناء الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء، وهي درة التاج المصري.

- سيناء مصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية.

- سيناء ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي تراثنا الحضاري ومكان للتعبير عن الهوية المصرية العريقة.