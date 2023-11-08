«معلومات الوزراء»: خطة لخفض الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2026-2027

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026-2027، ضمن خطتها للتمويل للعام المالي القادم 2023-2024.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في كتابه للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين، أنّ إجمالي الإيرادات المتوقعة لمصر في العام المالي المقبل تبلغ 4349.3 مليار جنيه، منها 1530 مليار جنيه من الضرائب، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، و66.8 مليار جنيه من إيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، و2140.4 مليار جنيه من إيرادات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية.

وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق الأهداف من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي، ويخفّض العجز المالي.