«البورصة»: تشجيع قيد الشركات ذات الملاءة القوية في سوق الأوراق المالية

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنّ البورصة المصرية تشجع الشركات ذات الملاءة المالية القوية والقيمة المضافة العالية، على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية.

تشجيع الشركات من كافة القطاعات

وأضاف الدكاني، خلال فعالية «دق الجرس»، التي نظمتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي «LUTS.CA»: «نشجع الشركات من كافة القطاعات على القيد لإثراء التنوع داخل السوق وتنمية جانب العرض».

بدء التداول على أسهم الشركة

ونظمت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، مؤتمرًا صحفيًا، أمس، ضمن فعالية «دق الجرس»، التي نظمتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة وذلك بعد قيد الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك في الفعالية، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية واللواء علاء الدين يحيى خلف رئيس مجلس الإدارة وأيمن إسماعيل العبد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وهبة الله إسماعيل العبد والدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد درويش، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة والشركة.

الاستفادة من مزايا القيد في البورصة

وهنأ رامي الدكاني قيادات شركة لوتس بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا القيد في البورصة، وأثنى على استراتيجيتهم التي تهدف إلى الانتقال إلى السوق الرئيسية خلال فترة تتراوح بين عام وعامين، كما أشاد بالتزامهم ببناء منظومة قوية ومتكاملة للاستدامة.

القيد يمثل خطوة مفصلية في استراتيجية الشركة

وصرح علاء الدين خلف، أن القيد يمثل خطوة مفصلية في استراتيجية الشركة، لما يتيحه من فرص للنمو والوصول إلى الأسواق المالية لتمويل عمليات التوسع والخطط الاستراتيجية للشركة، وأضاف بأن بيانات شركة لوتس تظهر ملاءتها المالية وقوة عناصر التشغيل لديها.

الانتقال إلى السوق الرئيسية

كما أكد أيمن العبد بأن خطة عمل الشركة قائمة على الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية خلال فترة تتراوح بين عام وعامين، مشيرا إلى بناء الشركة منظومة عمل قوية بدءا من القامات والكفاءات التي يتشكل منها مجلس إدارة الشركة.

استصلاح الأراضي الصحراوية

الجدير بالذكر أن شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي تعمل في المجال الزراعي وتتضمن أنشطتها استصلاح الأراضي الصحراوية و زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل بنجر السكر والقمح، كما تقوم أيضا بتوريد الأعلاف إلى المزارع داخل القطر بالإضافة إلى التصدير، كما تستصلح الشركة حاليا 3000 فدان بمحافظة الوادي الجديد سيتم تصدير كامل إنتاجهم.

رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع

ويبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 56 مليون جنيه مقسم على 560 مليون سهم، كما بلغت حقوق الملكية نحو 89 مليون جنيه في حين بلغت أرباح الشركة في عام 2022 ما يزيد عن 12 مليون جنيه مصري.