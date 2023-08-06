رئيس البورصة يوضح طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية لتمويل الشركات

أوضح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات، وناقش أفضل المعايير المتبعة في الشفافية والإفصاح في البورصة مقارنة مع السوق العقاري، وأدوات الاستثمار الجديدة في البورصة المصرية سواء تلك التي أُعلن عنها أو التي في طور الإعداد.

رواد أعمال التكنولوجيا المالية

كما عرض رئيس البورصة المصرية، الخطوات التي أجرتها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH"، وطبيعة عمله والخدمات التي سيقدمها لرواد أعمال التكنولوجيا المالية في مجال سوق المال، خصوصا وكل المجالات المالية غير المصرفية عموما.

الترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة

وتبدأ البورصة المصرية، في إقامة عددٍ من الفعاليات على مدار الأسابيع المقبلة في منطقة الساحل الشمالي، وتحديدا مدينة العلمين الجديدة؛ للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وستستمر الفعاليات على مدار 4 أسابيع على أن تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.

ويعد Paragon Hub أحد شواطئ العلمين المخصصة لممارسة الأعمال بطريقة مبتكرة ويضم مساحة أعمال مشتركة تم تجهيزها بالإمكانات اللازمة بحيث يتمكن روادها من العمل مع الاستمتاع بالمزايا السياحية للمدينة.