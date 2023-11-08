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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

أسماء زايد
02:42 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بدأ اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

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