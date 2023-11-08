بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة كتب: أسماء زايد 02:42 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «مدبولي» يتابع مع وزير الرياضة عددا من الملفات المهمة.. أبرزها المشاركة بالأولمبياد مدبولي يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مدبولي: ننسق مع البرلمان لصياغة قوانين تحفيز الاستثمار مدبولي يوجّه بوضع برنامج زمني لتشغيل 7 طرق بمنظومة النقل الذكي مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات الدكتور مصطفى مدبولى العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء مدبولي بقلم أسماء زايد