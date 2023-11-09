حظك اليوم برج القوس الخميس 9-11-2023 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس لديه الكثير من الصفات الجيدة التي تجعل منه شخصية محبوبة كثيرا من المقربين منه والمحيطين به، ومن أبرز تلك الصفات أنه مرح ويحب الأجواء المليئة بالفرح، كما أنه اجتماعي بنسبة كبيرة، ويسعى دائما لمساعدة الأشخاص الآخرين وتقديم يد العون لهم، ولا يترك أحدا في مأزق، ولكنه يسعى دائما لإيجاد حلول لتلك المشكلات.

ومن أبرز عيوب مولود برج القوس أنه سليط اللسان، الأمر الذي يجعل المحيطين به يتخذون منه مواقف حاسمة في بعض الأحيان، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الخميس الموافق 9 نوفمبر على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ولأصحاب برج القوس، تحمله الزائد للمسؤولية، وحرصه على إتمام جميع المسؤوليات والمهام المسندة إليه على أكمل وجه تجعل من مولود برج القوس لديه فرصة كبيرة اليوم للوصول للمناصب العليا في عمله، إذ أنه قد يلقى ثناء كبيرا من الأشخاص المحيطين به، الأمر الذي يجعله مؤهلا ليكون في منصب قيادي.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

حرصا على إسعاد الطرف الآخر وتقديم الكثير من الحب والأمان له يجعله اليوم يحرص على فعل كل ما يمكن فعله لإسعادك والحصول على رضائك عنه، إذ أن تبادل العطاء في العلاقة يعطيها فرصة لتكون صحية لكلا منكم.