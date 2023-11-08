هزة أرضية تضرب بحر باندا في إندونيسيا بقوة 6.7 درجة

ضرب زلزال قوي منطقة بحر باندا في إندونيسيا، وبلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ويقع بحر باندا في جزر الملوك في إندونيسيا، المرتبط بالمحيط الهادئ. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قدّر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قوة زلزال منطقة بحر باندا بـ6.9 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت لاحق، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة زلزال منطقة بحر باندا الذي بلغت قوته 6.7 درجة، وقعت على مسافة 341 كيلومترا جنوب شرق أمبون، و317 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة توال، وسط تأكيدات من مركز الزلازل بأنّه لا يوجد أي تهديد بشأن حدوث موجات تسونامي جديدة.