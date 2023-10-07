هزة أرضية تضرب إندونيسيا.. تعرف على قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة الإندونيسية على مسافة 27 كيلومترا، وفقا لما نشره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة جاوة الإندونيسية، على مسافة 134 بين الجنوب والجنوب الشرقي من سياميس بمقاطعة جاوة الغربية.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة جاوة الإندونيسية، وقعت على مسافة 120 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من وانجون.