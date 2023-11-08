افتتاح ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب في أسيوط

افتتح المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، نيابة عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ملتقى توظيف فروع «خير زمان»، لتوفير فرص عمل للشباب بمقر نادي أسيوط الرياضي «البلدية» بحي شرق أسيوط، الذي يستمر اليوم فقط من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءاً بالتنسيق والتعاون بين مديريتي العمل والشباب والرياضة وشركة توزيع كبرى.

ملتقى توظيفي في أسيوط

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك بحضور على سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة وأحمد سويفي القائم بعمل وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة وعيد جمال المدير الإقليمي لفروع خير زمان وإيمان مصطفى مدير الموارد البشرية بشركة خير زمان والعشرات من الشباب المشارك في الملتقى من الجنسين.

فرص عمل

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري ثم كلمة ترحيب من وكيل وزارة العمل رحب فيها بالشباب المشارك في الملتقى حثهم فيها على استغلال الفرصة والتقدم للوظائف المتاحة بالشركة وفقا لمؤهلاتهم وطبيعة الوظائف المتاحة.

كما وجه المدير الإقليمي لفروع خير زمان، الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه للملتقى وحرصه على توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، مؤكدا توفير المزيد من فرص العمل بفروع الشركة حاليا وفى المستقبل بعد افتتاح فروع جديدة بالمراكز تلبية لاحتياجات المواطنين، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

الوظائف المتاحة

وتفقد السكرتير المساعد ومرافقوه أقسام الملتقى وحضر المقابلات الشخصية مع الشباب وتسلم أوراقهم وفقا للوظائف المتقدمين لها بفروع الشركة بجميع مراكز المحافظة كـ«مدير فرع، مساعد مدير فرع، مسؤول مبيعات، بائع بقالة جافة ومجمدات، كاشير، بقال، بائع لحوم، مشرف كاشير، مشرف بقالة جافة، مشرف أغذية طازجة»، مع توفير عدد من المميزات من بينها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وتأمينات طبية وفرص جيدة للترقي، مع إمكانية إرسال السرية الذاتية لمدير الموارد البشرية بخير زمان على البريد الإلكتروني iman.moustafa@metro-markets.com أو الاتصال على الأرقام التالية 01286088988 – 01225555745، موضحاً أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.

وأكد سكرتير عام مساعد المحافظة الدعم الذي توليه الدولة لتمكين الشباب اقتصاديا وتوفير فرص عمل حقيقية لهم في كافة مجالات القطاع الخاص بالتعاون مع مديرية العمل وكل المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى دعم واهتمام الوزير المحافظ لكافة ملتقيات التوظيف التي يجرى تنفيذها بالمحافظة بصفة مستمرة تلبية لاحتياجات الشباب والقضاء على البطالة، موجها الشكر للقائمين على الملتقى ومسؤولى شركة خير زمان على حرصهم على تعيين الشباب بمختلف الوظائف بالشركة وفقا لمهاراتهم وخبراتهم.

وأوضح أنه يتم تنظيم ملتقى التوظيف يوم الأحد 12 نوفمبر بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس الذي يرتكز على قيام شركات القطاع الخاص بعرض فرص العمل المتاحة لديها بأكثر من 3000 فرصة عمل للشباب من الجنسين، طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل.