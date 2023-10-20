مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة أسيوط.. المواطنون ينددون بالعدوان الإسرائيلي

نظم الآلاف من المواطنين مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة أسيوط، وذلك بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، لدعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة أسيوط

وخلال مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة أسيوط، رفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس السيسي، ولافتات تدعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وكذلك موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

مسيرة حاشدة في أسيوط

وشهدت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة أسيوط، مشاركة مختلف أهالي وفئات المجتمع بقرى ومراكز محافظة أسيوط، وكذلك القوى والأحزاب السياسية التي حشدت أعضاءها للمشاركة في المسيرة التي دعا إليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

وكان الآلاف من أهالي محافظة أسيوط أدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، بحضور الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، وسط مشاركة واسعة من المواطنين.