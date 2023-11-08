«خريجي الأزهر» تعقد ورشة عمل لطلاب التربية الرياضية عن «إدارة المشاريع»

واصل مشروع «سفراء الأزهر» بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دوراته التدريبية بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بعقد ورشة لطلاب كلية التربية الرياضية للبنات حول إدارة المشاريع، يشارك فيها 105 متدربات، وحاضر فيها المهندس عمرو الشرابي، المدرب المعتمد من مؤسسة إنجاز مصر.

وقال الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، خلال تفقده أعمال الدورة التدريبية: «نحرص على تدريب طالباتنا وتنمية مهاراتهم المختلفة، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحظى بثقل واحترام كبيرين لدى الجميع، ودوراتها التدريبية يشهد لها الجميع بالتميز، وشهاداتها تحظى بثقة مؤسسات سوق العمل».

وأكد علي سامي، مدير المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أنّ المنظمة تحرص على تنظيم ورش تدريبية تتناسب مع تخصص كل كلية، حتى يكون الطالب الأزهري قادرًا على مواكبة سوق العمل، وأن يحصل خريجو الأزهر على مكانة مرموقة في مؤسسات العمل المختلفة، موجّها الشكر لكلية التربية الرياضية بنات ممثلة في عميدها الدكتور محمود إسماعيل، والدكتور إسراء العوضي، منسق «سفراء الأزهر» بالكلية على حرصهم الشديد في تقديم التدريبات للطالبات التي تنفعهم.

تناول المهندس عمرو الشرابي، في محاضرته المفاهيم الرئيسية لإدارة المشاريع ودورها في إنجاح المشروعات وفق البرامج الموضوعة وإجمالها في عدة نقاط منها مرحلة التخطيط والمتابعة والتحكم والتنفيذ، كما تطرق إلى أهمية وضع جدول زمني للمشروع وقدرة فريق العمل مع التواصل لإنجاح الخطة الموضوعة وفق الجدول الزمني للمشروع.