مرصد الأزهر: الاحتلال الإسرائيلي دمر قرية الجمامة الفلسطينية عام 1948

سلط مرصد الأزهر الضوء على قرية الجمامة الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وذلك في إطار سلسلة بعنوان «حتى لا ننسى.. قرى دمرَّها الاحتلال».

وقال مرصد الأزهر، إنَّ قرية الجمامة تقع في القسم الشمالي من صحراء النقب، على طرف وادي المدبَّع، شمال غربي مدينة بئر السبع، وكانت موطنًا لنحو 540 فلسطينيًا، مضيفًا أنَّ القرية كانت تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات، وكان بها مدرسة ابتدائية وموقع أثري يعود تاريخه إلى العصر الحجري القديم الأوسط.

وأوضح المرصد أنَّ الاحتلال الإسرائيلي احتل القرية في مايو 1948، وهجَّر سكانها، ولم يبق منها سوى بعض الحيطان على سفوح التلال، مطالبًا ضرورة إحياء ذكرى قرى فلسطين المهجرة، وكشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.