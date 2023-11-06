رئيس جامعة الأزهر الأسبق: دعم الغرب للاحتلال الإسرائيلي حملة ممنهجة ضد الأمة العربية

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف، عضو مجمع البحوث ‏الإسلامية، إن الالتفاف الغربي والداعم للكيان الصهيوني في مجازره البشعة التي يمارسها ضد ‏الفلسطينيين، تحمل في باطنها حملة ممنهجة ضد الأمة العربية والإسلامية، وتنسج حولها ‏الأكاذيب والخرافات، في محاولة لإكسابها الشرعية، وعلى مؤسساتنا ومنظماتنا أن تتصدى لكل ‏محاولات التزييف التي يتخذها الكيان، ستارًا يخبئ خلفه كل جرائمه البشعة.

‏وأكد «الهدهد» أن محاولات تصوير الإسلام بأنه دين الإرهاب، وأن أتباعه مجرمون وقتلة، ‏حملات هدفها تشويه صورة الإسلام والمسلمين، هذا الدين الذي لا يعرف الكره ولا البغض ولا ‏التعدي على حقوق الآخرين، وهو دين يحمل في مقوماته دعائم الحضارة الإنسانية التي تقوم ‏على العدل والمساواة بين البشر جميعًا.

هناك دور مهم ورئيس للخطاب الإفتائي في بناء الوعي

‏وأوضح الهدهد أن هناك دور مهم ورئيس للخطاب الإفتائي في بناء الوعي، والتصدي لحملات ‏التشويه الممنهجة للحقائق التاريخية الثابتة، وهو الدور الذي لعبته فتاوى الأزهر في دعم ‏القضية الفلسطينية في كل مراحلها إيمانًا من علماء الأزهر بحق الشعب الفلسطيني الثابت ‏تاريخيا ودينيا.

ولا يزال هذا الدور مستمر في مساندة القضية الفلسطينية، كما استعرض الهدهد ‏جانبًا من وثائق الأزهر الشريف التاريخية ومواقف علمائه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية في ‏كل مراحلها والتي أكدت جميعها حق الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد أرضه وحماية ‏مقدساته من اعتداءات الكيان الصهيوني الغاشم.‏