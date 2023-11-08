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عاجل.. مصر تقترب من التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل المحتجزين

كتب:

منتصر سليمان
04:08 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

اقتربت مصر من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن مصادر مطلعة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «القاهرة الإخبارية» عن اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية الحثيثة لإنهاء المأساة التي يعيشها المدنيين في قطاع غزة منذ 33 يوما، إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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بقلم منتصر سليمان