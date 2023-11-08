سقوط شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مسجدين في خان يونس بقطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجل لها، بسقوط شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مسجدين في خان يونس بقطاع غزة.

من ناحية أخرى، أطلقت مؤسسة الجود الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، قافلتي مساعدات إنسانية لأهالي غزة، تخفيفًا عن الفلسطينيين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين .

وشملت القافلتان التي أرسلتها مؤسسة الجود عضو التحالف الوطني 10 شاحنات مساعدات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين ومياه؛ لإغاثة أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من الأطفال والنساء والشيوخ.

ويأتي هذا العمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي وخطتها لتلبية احتياجات المستشفيات داخل قطاع غزة، ومد يد العون للمتضررين من نقص الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها.