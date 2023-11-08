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«الصحة العالمية»: «أونروا» فقدت 89 ضحية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

مريم الخطري
03:35 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الصحة العالمية

الصحة العالمية

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنّ عدد ضحايا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا» بلغ 89 ضحية حتى الآن، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أنّ هذا العدد من الضحايا هو الأكبر في تاريخ المنظمة.

ونعت الدكتور نعيمة القصير، ممثلة الصحة العالمية في مصر، الزملاء في «أونرا»، وطالبت بعدم استهداف المدنيين أو العاملين في الإغاثة الإنسانية، أو المنشآت الطبية، أو الملاجئ أو المدارس، داعية إلى وقف إطلاق النيران فورا في غزة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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