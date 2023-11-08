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أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية داخل القاهرة

كتب:

مريم حنفي
04:28 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر

محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر

تساءل كثير من المواطنين عن أماكن شحن السيارات الكهربائية، بعد الإعلان عن إنتاج شركة النصر للسيارات أول سيارة كهربائية في مصر صديقة للبيئة، لخفض الانبعاثات الكربونية.

وترصد السطور التالية أماكن شحن السيارات الكهربائية، كما يلي. 

أماكن شحن السيارات الكهربائية داخل القاهرة 

- شارع التسعين الجنوبي التجمع الخامس، محطة تشيل أوت.

- 19 محور الشهيد الحي العاشر، مدينة نصر، محافظة القاهرة‬.

- محطة «ريفولتا» بكارفور المعادي، البساتين دار السلام، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» الاباجية، الخليفة والمقطم، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» Nile City Towers، كورنيش النيل بولاق، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» بكارفور المعادي، البساتين دار السلام، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» الاباجية، الخليفة والمقطم، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» Court Yard Hub شارع فلسطين، دار السلام، القاهرة.

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بقلم مريم حنفي