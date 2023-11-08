أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية داخل القاهرة

تساءل كثير من المواطنين عن أماكن شحن السيارات الكهربائية، بعد الإعلان عن إنتاج شركة النصر للسيارات أول سيارة كهربائية في مصر صديقة للبيئة، لخفض الانبعاثات الكربونية.

وترصد السطور التالية أماكن شحن السيارات الكهربائية، كما يلي.

أماكن شحن السيارات الكهربائية داخل القاهرة

- شارع التسعين الجنوبي التجمع الخامس، محطة تشيل أوت.

- 19 محور الشهيد الحي العاشر، مدينة نصر، محافظة القاهرة‬.

- محطة «ريفولتا» بكارفور المعادي، البساتين دار السلام، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» الاباجية، الخليفة والمقطم، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» Nile City Towers، كورنيش النيل بولاق، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» بكارفور المعادي، البساتين دار السلام، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» الاباجية، الخليفة والمقطم، القاهرة.

- محطة «ريفولتا» Court Yard Hub شارع فلسطين، دار السلام، القاهرة.